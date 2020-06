Galatasaray, infortunio Muslera e Andone: il comunicato del club

Galatasaray, infortunio Muslera e Andone: rese note le condizioni dei due giocatori dopo i gravi problemi fisici di ieri sera

Il Galatasaray dovrà fare a meno per diversi mesi sia di Muslera che di Andone, infortunatisi gravemente ieri sera nel corso del match contro il Rizespor. Per il portiere ex Lazio, frattura di tibia e perone, con intervento chirurgico disposto per la giornata di domani. Le analisi hanno rilevato invece per l’attaccante la lesione del legamento crociato del ginocchio. Nel caso del bomber romeno, le modalità dell’intervento verranno concordate con il Brighton, squadra che detiene il suo cartellino.