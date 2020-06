Fontana conferma l’obbligo di indossare la mascherina fino al 30 giugno: tutte le novità

Via libera alla riapertura di centri estivi, cinema, teatri, convegni, congressi e alle sagre anche in Lombardia. La nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Attilio Fontana, valida fino al 30 giugno, conferma le nuove riaperture anche nella regione più colpita dal Coronavirus. Rimane però l’obbligo di indossare la mascherina, come annunciato dallo stesso governatore su Facebook: “Ho deciso di mantenere l’obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, una decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche”. Questo il messaggio di Fontana: “Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia. Non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci”.

