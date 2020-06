Nuova pretendente per Philippe Coutinho: anche Guardiola pensa al brasiliano per il suo Manchester City

Sembra esserci di nuovo la Premier League nel futuro di Philippe Coutinho. Il brasiliano del Bayern Monaco, di proprietà del Barcellona, farà ritorno in Spagna al termine della stagione, ma è destinato a lasciare nuovamente la Catalogna. L’unica destinazione possibile è al momento l’Inghilterra e nelle ultime ore, a Chelsea, Tottenham, Arsenal, Leicester e Newcastle si sarebbe aggiunto anche il Manchester City. Come riportato da ‘le10sport.com’, infatti, anche Guardiola starebbe pensando all’ex Inter in vista della prossima stagione. Si profila un’asta tutta inglese, dunque, per Coutinho. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

