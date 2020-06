Dopo lo stop per il Coronavirus, oggi, giovedì 11 giugno, torna la Liga e Calciomercato.it seguirà in tempo reale Siviglia-Betis

La Liga torna e lo fa con il botto. Questa sera alle ore 22 è previsto il fischio d’inizio di Siviglia-Betis, uno dei derby più sentiti in Spagna, ma non solo. Dopo lo stop per il Coronavirus, c’è grande attesa per il ritorno al calcio giocato. Avversari della Roma negli ottavi di finale di Europa League, i padroni di casa cercano una vittoria che li porterebbe a meno sei dal secondo posto occupato dal Real Madrid. Dodicesimi con 33 punti, gli ospiti hanno bisogno di vincere per non perdere ulteriormente terreno dalla zona Europa League. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Siviglia 4-5-1: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Fernando, Óliver Torres, Ocampos, Munir; De Jong.

Real Betis 4-4-2: Joel Robles; Emerson, Sidnei, Bartra, Álex Moreno; Guido, Aleñá, Canales, Tello; Fekir, Borja Iglesias.

CLASSIFICA LIGA: Barcellona 58, Real Madrid 56, Siviglia 47, Real Sociedad e Getafe 46, Atletico Madrid 45, Valencia 42, Villarreal e Granada 38, Athletic Bilbao 37, Osasuna 34, Betis e Levante 33, Alaves 32, Valladolid 29, Eibar 27, Celta Vigo 26, Maiorca 25, Leganes 23, Espanyol 20.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Siviglia guarda in casa nerazzurra | Occhi sul terzino