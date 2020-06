Ecco i dati del bollettino del coronavirus in Italia di oggi giovedì 11 giugno 2020

La Protezione Civile ha diramato il bollettino con contagi e morti per coronavirus in Italia di oggi, giovedì 11 giugno 2020. Il dato negativo riguarda i nuovi casi positivi, che sono in totale 379 rispetto ai 202 di ieri e portano il totale a 236.142. Nuovo picco in Lombardia, con ben 252 casi e oltre il 66% del totale. Tra le altre regioni più colpite, 42 casi in Piemonte, 25 in Emilia Romagna, 5 in Veneto, 10 in Toscana, 10 in Liguria e 20 nel Lazio.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono in calo, 53 (25 in Lombardia) contro i 71 di ieri. In 10 Regioni non è stato registrato alcun decesso: in Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. In tutto i morti da coronavirus in Italia sono 34167 e i positivi sono 30637: 236 in terapia intensiva (-13), ricoverati con sintomi 4131 (-189), 26270 in isolamento domiciliare (-871). In generale sono 1399 i guariti in 24 ore a fronte di 62.472 tamponi.