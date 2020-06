Calciomercato Udinese, ecco l’erede di Stryger Larsen

L’Udinese pesca in Argentina l’erede di Stryger-Larsen. Il terzino danese è pronto a fare le valigie ma a continuare a giocare in Serie A.

Colpo in arrivo per l’Udinese. I bianconeri hanno trovato l’erede di Stryger Larsen: arriverà a parametro zero dall’Argentina. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club dei Pozzo ha messo le mani su Nahuel Molina del Boca Juniors. Il classe 1997 libera così il terzino danese che al termine della stagione potrebbe ripartire ancora dalla Serie A.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al Larsen piace al Bologna di Sinisa Mihajlovic che è alla ricerca di un nuovo esterno difensivo. I rossoblu, infatti, sono sulle tracce anche di Davide Calabria. Il giocatore dell’Udinese, infine, potrebbe essere un’idea anche per la Fiorentina, che non appare del tutto soddisfatta di Lirola.

