Real Madrid, colpo Mbappe: il giorno della svolta

Senza rinnovo Kylian Mbappe è pronto a lasciare il Psg. Nel futuro dell’attaccante francese sembra esserci il Real Madrid: le ultime novità sul suo futuro

E’ partito il conto alla rovescia per il trasferimento di Kylian Mbappe al Real Madrid. In Spagna ne sono certi: è il francese il vero grande obiettivo dei blancos, che in questi anni non sono riusciti a trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo. Così, la voglia di puntare al giovane più forte. Strapparlo al Psg, club tra i più ricchi al mondo, non è ovviamente facile ma i prossimi mesi saranno quelli decisivi.

Come riporta ‘As’, Mbappé avrebbe già respinto due offerte di rinnovo: il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022 e l’estate del 2021 potrebbe così diventare quella del trasferimento dell’attaccante nella Capitale spagnola. C’è – si legge sul portale – una data cerchiata in rosso, quella del 23 agosto prossimo, quando inizierà il campionato francese. Se la stagione dovesse cominciare senza rinnovo, un trasferimento al Real sarebbe certamente più facile. Con un prolungamento, invece, si complicherebbe tutto ma non renderebbe il cambio di maglia di Mbappe impossibile. Potrebbe, infatti, essere inserita una clausola pro Real.

