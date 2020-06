Calciomercato Lazio, prima offerta per Milinkovic-Savic

Calciomercato Lazio, il Psg si fa sotto per Milinkovic-Savic: ecco la risposta da parte del club biancoceleste

La Lazio, in questa estate, dovrà nuovamente, come ogni anno, respingere gli assalti portati dalle big a Milinkovic-Savic. Il serbo è protagonista nella squadra di Inzaghi e le sue doti sono ben note agli osservatori di mercato, chi sembra fare sul serio è il Psg. I francesi si stanno facendo sotto e Leonardo avrebbe già presentato una prima offerta a Lotito. Stando a ‘Le10Sport’, in Francia, una proposta da 60 milioni di euro. Troppo pochi per il patron biancoceleste, che ha rispedito l’offerta al mittente. I capitolini intendono valutare soltanto proposte irrinunciabili, magari prossime ai 100 milioni. Come ha già ricordato il ds Tare, il giocatore partirà solo se le condizioni soddisferanno tutte le parti in causa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, il medico sociale conferma: le condizioni di Milinkovic-Savic

Calciomercato Lazio, assalto a Milinkovic: le contropartite per convincere Lotito