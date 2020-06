Calciomercato Juventus, scacco di Paratici all’Inter: c’è l’accordo

Calciomercato Juventus, la mossa di Paratici che beffa l’Inter: accordo trovato dai bianconeri per un obiettivo dei nerazzurri

La sfida sul calciomercato tra Juventus e Inter continua senza sosta e si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Stando a quanto riportato stamani da ‘La Stampa’, infatti, i bianconeri avrebbero bruciato i nerazzurri nella corsa a Marash Kumbulla, difensore del Verona. Decisiva la mossa di Fabio Paratici, che nei giorni scorsi avrebbe trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale. Non solo: l’affare con il club veneto sarebbe già stato imbastito, per un computo complessivo di circa 32 milioni di euro, facendo rientrare nell’operazione anche alcuni giovani in orbita bianconera per abbassare la cifra cash. Su Kumbulla, già seguito in tempi recenti anche da Napoli e Lazio, l’Inter sembrava in vantaggio, ma il classe 2000 sembra aver ormai imboccato la strada che porta a Torino.

