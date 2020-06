Il leader della Lega, Matteo Salvini, nell’annunciare il suo nuovo tour in Campania ha pubblicato una grafica con l’Etna al posto del Vesuvio. Poi la smentita: “Grafica manipolata”

Gaffe social di Matteo Salvini. Nell’annunciare il suo arrivo in Campania in vista delle elezioni regionali, il leader della Lega avrebbe pubblicato su Facebook il manifesto “Salvini in Campania” con tutte le date e gli orari degli appuntamenti. Sullo sfondo, però, al posto del Vesuvio è raffigurato il vulcano siciliano Etna. Una svista che non è affatto sfuggita e che ha subito scatenato l’ironia della rete, ma anche degli avversari politici di Salvini. Pronta comunque la replica dell’ex Ministro dell’Interno, che ha smentito seccamente su Twitter: “Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli. Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega la commissione sulle fake news cosa dirà?”.

