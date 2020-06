Roma, omaggio a George Floyd prima dell’allenamento

Anche la Roma ha deciso di rendere omaggio a George Floyd: giocatori inginocchiati prima dell’allenamento a Trigoria.

Tutto il mondo del calcio si è unito partecipando al blackout Tuesday. Calciatori e club hanno deciso di mostrare la propria solidarietà alla protesta nata dopo la morte dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis. Giocatori e club sui social hanno postato un’immagine di uno sfondo nero, ma i club hanno anche partecipato schierandosi in ginocchio prima dell’allenamento. Lo ha fatto ad esempio il Chelsea e, allo stesso modo, lo ha fatto la Roma, con la decisione presa dai giocatori e dal tecnico Paulo Fonseca.

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 2, 2020