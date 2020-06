Calciomercato Lazio, Tare annuncia l’arrivo di Escalante

Lazio, non solo il punto sui rinnovi: Tare ha annunciato che Gonzalo Escalante sarà il primo acquisto della prossima stagione.

Oltre ad aver fatto un punto sui rinnovi in casa Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha annunciato, a ‘Sky Sport’, quello che sarà il primo acquisto della nuova Lazio 2020-2021. Si tratta del centrocampista argentino Gonzalo Escalante, in arrivo dall’Eibar a costo zero. In base alle parole di Tare, manca soltanto l’ufficialità da parte della Lazio, che arriverà prossimamente: “A breve verrà annunciato Escalante dall’Eibar. Si tratta di un giocatore in possesso dell’esperienza e delle caratteristiche giuste per la nostra squadra”.

