Il PSG non molla Milinkovic-Savic e Marusic: nuove indiscrezioni dalla Francia riportano di una possibile offerta da 80 milioni complessivi

Il Paris Saint-Germain insiste per Milinkovic-Savic e Marusic. L’interesse dei parigini per i due giocatori della Lazio è ormai noto e dalla Francia arrivano ulteriori conferme a riguardo: come riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il direttore sportivo Leonardo ha nuovamente contattato il club biancoceleste manifestando il forte interesse per il centrocampista ed il laterale, individuato come il sostituto del partente Meunier che è in scadenza di contratto e come anticipato da Calciomercato.it, tornato di moda in casa Inter. Il PSG sarebbe inoltre pronto a mettere sul piatto un’offerta da 80 milioni di euro complessivi, che sarebbe comunque con ogni probabilità insufficiente per convincere il presidente Lotito. La situazione resta in divenire.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, UFFICIALE: Lotito non risponderà a ‘Le Iene’ e annuncia battaglia legale

Serie A, Gravina: “Vi spiego l’algoritmo. Spero in novità per quarantena e pubblico”