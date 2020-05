Calciomercato Milan, Calhanoglu tifoso del Galatasaray: futuro scritto

Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del suo futuro ma anche di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del centrocampista del Milan

Hakan Calhanoglu strizza l’occhio al Galatasaray. Il centrocampista turco del Milan – intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’ – ha ammesso la sua passione per il club di Istanbul: “Viene da mio padre, dalla mia famiglia, quella di essere un tifoso Galatasaray. Hagi? In un club come il Galatasaray, vivere l’orgoglio del numero 10 con quella gloriosa maglia è speciale. Spero un giorno di essere come lui”.

Nel futuro di Calhanoglu potrebbe anche esserci il Galatasaray, ma difficilmente in quello immediato. Salvo clamorosi cambi di programma, infatti, l’avventura del numero 10 dovrebbe proseguire con la maglia del Milan.

Il centrocampista è particolarmente apprezzato in società e l’eventuale arrivo di Rangnick non ne metterebbe a rischio la permanenza.

Calhanoglu si appresta così a rinnovare il proprio contratto con il Milan. Il Galatasaray può aspettare.

Calhanoglu: “Ibra è la nostra stella”

La stagione di Hakan Calhanoglu è migliorata con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il turco, nell’intervista rilasciata, ha elogiato il compagno di squadra: “È la nostra stella – prosegue il giocatore – ci ha aiutato sotto tutti gli aspetti, con la sua esperienza, ambizione di gioco, mentalità. Fuori e dentro al campo. Tutti vedono Zlatan come uno dall’ego enorme ma non è così, é una persona molto disponibile”.

