Serbia, Stella Rossa campione! Stankovic conquista il primo titolo in Europa post-pandemia

Il club guidato dall’ex centrocampista di Inter e Lazio vince 5-0 in trasferta alla ripresa e festeggia lo scudetto.

Terzo titolo consecutivo, il 31esimo della sua storia per la Stella Rossa di Belgrado. Un titolo storico, considerando che è il primo assegnato sul campo in un torneo europeo alla ripresa dopo la pandemia. La formazione guidata da Dejan Stankovic, ex centrocampista di Inter e Lazio, nell’anticipo della 27a giornata del campionato serbo, la prima dopo il ritorno all’attività, ha battuto il Rad con un sonoro 5-0 in trasferta scappando a 14 punti di distacco dal Partizan Belgrado, ormai troppo distante per recuperare nelle sue restanti 4 partite da disputare. Per Stankovic, in carica da dicembre, è il primo trofeo da allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

