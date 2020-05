Calciomercato, via libera per Milinkovic-Savic: 70 milioni di euro!

Il Psg non molla Milinkovic-Savic. Ecco l’ultima proposta del club francese, che la Lazio potrebbe accettare. Il centrocampista è un pallino di Leonardo.

Il Psg continua a guardare in Italia per rafforzare il proprio centrocampo. Come raccontato da Calciomercato.it, Leonardo resta in pressing per Lorenzo Pellegrini, che però preferisce continuare la propria avventura alla Roma.

Altri profili osservati dal Psg in Serie A sono quelli di Miralem Pjanic e Bennacer della Juventus ma anche Ismael Bennacer e Franck Kessie del Milan; senza dimenticare Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia dovrebbe, però, continuare a giocare nel massimo campionato italiano.

Leonardo così – stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’ – sarebbe tornato alla carica per Milinkovic-Savic. Un vero pallino del brasiliano, che provò ad acquistarlo anche ai tempi del Milan. L’offerta messa sul tavolo dei capitolini sarebbe di ben 60 milioni di euro. Offerta ritenuta bassa ma il portale francese rivela che molto probabilmente la Lazio e il suo presidente Lotito potrebbero accettare 70 milioni.

