Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Koulibaly

Il centrale senegalese, che Sarri vorrebbe alla Juventus, è un obiettivo del Newcastle

CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS KOULIBALY / Per Koulibaly spunta un'altra pretendente inglese. Si tratta, come riporta 'Sky Sport', del Newcastle la cui proprietà sta passando la mano al fondo sovrano dell'Arabia Saudita. I 'Magpies' potrebbero quindi mettere sul piatto una maxi offerta per il difensore del Napoli, che a quanto pare Sarri vorrebbe alla Juventus. 'Portato' in azzurro da Benitez nell'estate 2014, il classe '91 viene valutato da De Laurentiis sui 100 milioni di euro.

