Monaco-Juventus, Buffon: "Mai fatto catenaccio. Possono arrivare in finale"

02/05/2017 14:25

JUVENTUS BUFFON MBAPPE / Le news Juventus del momento sono certamente legata alla sfida di Champions League di domani contro il Monaco. Il numero uno dei bianconeri, intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha parlato degli avversari, che non nasconde di temere: "Verso il 30' della sfida contro il Manchester City inviai un messaggio a un mio dirigente - ammette l'esperto portiere - 'Guarda che questi possono arrivare in finale, sono fortissimi', gli scrissi... Giocano un calcio molto propositivo e vivace. Sono una squadra brillante, fisica e ha tanta qualità"

NUMERO UNO - "Il portiere della Juve deve essere un chirurgo e non un infermiere, deve intervenire poche volte ed essere decisivo e trovare il modo e l'espressione anche fisica per farti trovare pronto. Sono contento solo quando vinco.

LA MANO DI ALLEGRI - "Non abbiamo mai fatto catenaccio. Giochiamo le partite, ci sono momenti in cui attacchi e momenti in cui ti difendi. Tra di noi c’è molta empatia e questo è un elemento importante perché ci conosciamo e stimiamo da tanto".

Monaco-Juventus, spauracchio Mbappé

Tra i calciatori che andranno tenuto d'occhio tra i monegaschi c'è certamente Mbappè. Il giovane attaccante sarà protagonista dei prossimi calciomercato: "E' un talento incredibile, mi sembra pure un ragazzo per bene e questo lo aiuterà molto - afferma Buffon - Avere una carriera longeva mi permette di sfidare anche giocatori così giovani. E' molto bello è stimolante sapere di giocare contro i futuri Messi o Cristiano Ronaldo o contro il nuovo Neymar".