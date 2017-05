Calciomercato Juventus, Montervino rivela: "Marchisio al Napoli"

Maurizio Russo

02/05/2017 14:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO NAPOLI / Il calciomercato Juventus potrebbe registrare un grande addio la prossima estate. A lasciare Vinovo potrebbe essere il 31enne centrocampista Claudio Marchisio, che da nove stagione consecutive (dieci totali da professionista contando l'anno in Serie B) difende i colori bianconeri, club nel quale è cresciuto e con il quale ha fatto tutte le giovanili a partire dal 1993. Il cambio di modulo da parte di Allegri, che dovrebbe essere confermato anche la prossima stagione, è infatti costato il posto da titolare al 'Principino', costretto spesso alla panchina. La squalifica di Khedira gli regalerà una maglia da titolare domani contro il Monaco, ma non può bastare. E dall'Inghilterra si rincorrono le voci di un Chelsea pronto ad alzare l'offerta per regalare ad Antonio Conte il suo pupillo. La clamorosa novità, però, arriva dall'Italia. Intervenuto ai microfoni di 'Canale 9', Francesco Montervino ha svelato un retroscena: "Il presidente De Laurentiis vuole regalare un grandissimo colpo a Sarri per la prossima stagione - ha detto l'ex capitano del Napoli - e so che c'è stata una chiacchierata con la Juve per portare Marchisio in azzurro".

Calciomercato Juventus, Marchisio al Napoli? Dopo Higuain fu il gelo

Tra Juventus e Napoli non c'è mai stato troppo appael in tema di calciomercato. A parte Quagliarella, Zalayeta e Blasi, nel nuovo millennio non si registrano affari sull'asse Vinovo-Castelvolturno prima della scorsa estate quando la 'Vecchia Signora' fece uno sgarbo ai partenopei decidendo di pagare i 90 milioni della clausola rescissoria per portare Gonzalo Higuain in bianconero. Una operazione che fece infuriare i tifosi napoletani ed il suo presidente De Laurentiis e che ha fatto calare il gelo tra le due società. Un trasferimento come quello di Marchisio certamente aiuterebbe a sotterrare l'ascia di guerra: ma c'è da chiedersi se la Juve da un lato sia disposta a rinforzare una diretta concorrente e dall'altro se il calciatore sia disposto a vestire una maglia diversa da quella bianconera in Serie A.