Paris Saint Germain, Mancini in pole per il dopo Emery

02/05/2017 13:59

PARIS SAINT GERMAIN MANCINI / "Abbiamo bisogno di cambiare molte cose". Queste le parole del Presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi dopo la sconfitta contro il Nizza che ha ridotto le speranze della squadra parigina di confermarsi Campione in Ligue 1. Nella prossima estate il club transalpino ha intenzione di cambiare fisionomia e iniziare un nuovo ciclo: come anticipato dalla nostra redazione è quasi certo l'addio del ds Kluivert, mentre in panchina è altamente probabile l'addio di Unai Emery, nel mirino della Roma del suo 'grande sponsor' Monchi. Secondo 'Sportmediaset', in pole per la successione del tecnico andaluso ci sarebbe Roberto Mancini. L'ex tecnico dell'Inter è a spasso dall'agosto scorso e a quanto pare piace anche agli stessi giallorossi, alla ricerca di un sostituto di Spalletti, e al Milan dei suoi 'amici' Fassone e Mirabelli.

R.A.