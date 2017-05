Calciomercato Roma, doppio colpo greco per Monchi

02/05/2017 13:27

CALCIOMERCATO ROMA PAS GIANNINA / Domani Monchi verrà presentato ufficialmente come prossimo direttore sportivo della Roma. Ma il dirigente spagnolo è già al lavoro per scovare nuovi talenti in giro per il mondo. Secondo il portale 'sport-fm.gr', in particolare, sul suo taccuino ci sarebbero i nomi di due giocatori greci del Pas Giannina: si tratta del 27enne portiere Alexandros Paschalakis e del 21enne terzino sinistro di origini brasiliane Leonardo Koutris.

M.R.