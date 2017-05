Calciomercato Juventus, Usa e Cina tentano tre bianconeri

Oscar Maresca

02/05/2017 14:30

JUVENTUS CINA USA / La Juventus si gioca tutto in questo finale di stagione. Scudetto, Champions League e Coppa Italia: il tanto sognato Triplete passo dopo passo, anzi, partita dopo partita, diventa sempre più concreto. Il prossimo scoglio da superare sarà il Monaco di Jardim nella gara d'andata della semifinale di Champions. I bianconeri vogliono conquistare 'la coppa dalle grandi orecchie' e faranno di tutto per accaparrarselo. Anche il terzino brasiliano Dani Alves in un'intervista ha confermato che il sogno della squadra è conquistare il più ambito trofeo d'Europa. Vincere per consacrarsi nell'olimpo delle grandi, ancora una volta. I giocatori sono pronti a dare il massimo per riuscirsi. A fine stagione sarà poi tempo di calciomercato.

Calciomercato Juventus, tre bianconeri verso l'addio: futuro in bilico

Se la conquista del Triplete resta l'obiettivo principale di questo finale di stagione per i bianconeri, qualcosa nel calciomercato Juventus inizia già a muoversi. Dani Alves è carico per la conquista della Champions, il contratto del terzino scadrà però nel giugno 2018 e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Si parla per lui di sirene cinesi. Vedremo se dal continente asiatico giungeranno offerte dalle parti di Torino. Anche per Lichtsteiner, come dichiarato in un'intervista, l'ipotesi America o ritorno in patria da allenatore o dirigente sono due possibilità concrete per il futuro. Dopo l'esclusione dalla lista Champions infatti, lo svizzero sembra non esser certo di rimanere in bianconero a lungo. Gli USA non tentano però solo Lichtsteiner, anche Khedira infatti potrebbe optare per l'emergente campionato americano come nuova destinazione. Ogni discorso è però rimandato alla fine della stagione. Ora serve la massima concentrazione per trasfromare in realtà il sogno Triplete.