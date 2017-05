Monaco-Juventus, Falcao: "Difesa incredibile, ma possiamo fare... come l'Atalanta!"

02/05/2017 13:18

MONACO JUVENTUS FALCAO / Radamel Falcao guarda con fiducia alla doppia sfida contro la Juventus in cui il suo Monaco si giocherà il biglietto per la finale di Champions League: "Segnare ai bianconeri non è facile perché è una squadra molto equilibrata - le parole del centravanti dei monegaschi a 'L'Equipe' - e ha un blocco difensivo incredibile e un grande portiere come Buffon che non ho mai incontrato, però anche il nostro attacco è forte. Domani e a Torino non so se faremo gol, tuttavia noi ci proveremo. Il Barcellona non ci è riuscito, l'Atalanta invece sì e per due volte. Questo significa che nel calcio tutto è possibile... Noi sicuramente puntiamo ad andare a Cardiff".

Il 'Tigre' è tornato quasi ai livelli di un tempo, nonostante ciò resta incerta la sua permanenza al Monaco anche nella prossima stagione: "Io e la mia famiglia stiamo molto bene qui e vorrei continuare a vivere nel Principato. Rinnovo? Dipenderà dal proprietario e dal vicepresidente - ha risposto - E' chiaro che saranno importanti anche le ambizioni: se il club punterà a vincere in patria e in Europa sarò felice di restare".

R.A.