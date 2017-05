Crotone, nuovo comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Stoian

02/05/2017 12:58

CROTONE STOIAN / Lo spavento iniziale è alle spalle. Adrian Stoian non è in pericolo, come si legge sul nuovo comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito dal Crotone:

"Al fine di chiarire voci infondate circa le condizioni cliniche del calciatore Adrian Stoian, la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Crotone presa visione delle condizioni mediche del calciatore, comunica che è stato ricoverato presso l'U.N.C. di Neurologia in stato confusionale transitorio, associato a stato febbrile.

In ogni caso, le condizioni generali attuali del calciatore Stoian non destano particolari preoccupazioni e il decorso clinico si sta svolgendo in modo regolare.

Sono in corso accertamenti al fine di una migliore definizione diagnostica e seguiranno ulteriori bollettini".

M.R.