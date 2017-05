Calciomercato Milan, Fabregas verso il rifiuto: le ultime dall'Inghilterra

02/05/2017 12:56

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS / Dopo Kolasinac, che secondo la nostra redazione si è accordato con l'Arsenal, il Milan rischia di dover rinunciare anche a Cesc Fabregas per il quale sarebbero pronti 30 milioni di sterline, poco più di 35 milioni di euro. Secondo il 'Sun' il 29enne centrocampista spagnolo ai margini del Chelsea di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di lasciare Londra - dove con la sua famiglia si trova più che bene. La moglie Daniella Semaan è in dolce attesa del terzo figlio - per trasferirsi in Italia. Il club rossonero targato Yonghong Li potrebbe fargli cambiare idea solo con una proposta davvero irrinunciabile.

R.A.