Calciomercato Atalanta, UFFICIALE il primo acquisto: preso Cornelius

02/05/2017 12:47

ATALANTA CORNELIUS UFFICIALE - L'Atalanta guarda avanti. Attraverso il proprio sito ufficiale, i bergamaschi hanno annunciato l'ingaggio di Andreas Cornelius. Il 24enne attaccante danese arriva dal Copenaghen a titolo definitivo e farà parte della rosa di Gian Piero Gasperini a partire dalla prossima stagione. In questa annata, il calciatore ha collezionato 43 presenze condite da 18 gol e 9 assist: davvero un ruolino di tutto rispetto per un giocatore finito, in passato, anche nel mirino del Milan.

A.L.