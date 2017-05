Juventus, Allegri ha le idee chiare: l'undici in vista di Monaco è già fatto

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

02/05/2017 13:07

FORMAZIONE JUVENTUS MONACO / Mancano ormai poco più di 24 ore al fischio di inizio da parte dell'arbitro Lahoz della semifinale di andata di Champions League tra Juventus e Monaco. Allo stadio 'Louis II', bianconeri e monegaschi si giocano la prima gara per l'accesso alla finale di Cardiff contro una tra Real Madrid e Atletico Madrid. La partita tra la squadra di Torino e quella del Principato non si disputerà solo sul terreno di gioco, ma anche sul fronte del calciomercato con i giovanissimi talenti dei francesi finiti sotto lo sguardo attento di Marotta e i suoi uomini. Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa intorno alle 18.45, l'undici che scenderà in campo è però già fatto e finito nella sua testa.

Juventus, la formazione scelta da Allegri contro il Monaco

L'allenatore bianconero schiererà il consolidato e oramai rodato 4-2-3-1 a trazione offensiva. Il blocco difensivo sarà composto da Gianluigi Buffon tra i pali, che in questa Champions ha subìto solo due reti; sulle fasce agirà il duo brasiliano formato da Dani Alves e Alex Sandro, mentre i due baluardi centrali saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Nella zona mediana del campo Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Sami Khedira e quindi a spalleggiare Miralem Pjanic, secondo le ultime news Juventus, ci sarà Claudio Marchisio desideroso di tornare protagonista su palcoscenici importanti. Il quartetto d'attacco è intoccabile quanto letale: Cuadrado agirà a destra, Mandzukic a sinistra e Dybala farà da rifinitore alle spalle del Pipita Gonzalo Higuain. In casa Monaco, invece, l'unico dubbio riguarda il ruolo di terzino sinistro: Sidibè è ko e il ballottaggio è aperto tra Tourè e Dirar, con il primo in leggero vantaggio viste la sua propensione più difensiva. A centrocampo ha recuperato dalla botta al naso Bakayoko e riprenderà quindi il suo posto da titolare. Tutto confermato il reparto offensivo con Lemar e Bernardo Silva a supportare Mbappè e Falcao.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Probabile formazione Monaco (4-4-2): Subasic; Tourè, Jemerson, Glik, Mendy; Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar; Mbappè, Falcao. All. Jardim