Calciomercato Inter, Biabiany ammette: "Il mio contratto scade nel 2019, ma potrei andar via"

02/05/2017 12:43

CALCIOMERCATO INTER BIABIANY / Nella prossima sessione di calciomercato la rosa nerazzurra subirà un grande rinnovamento. Sono tanti i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell'Inter attuale e futura, tra questi Jonathan Biabiany che quest'anno ha collezionato appena 149 minuti: "Ho ancora due anni di contratto ma, visto che nella stagione in corso non ho giocato tantissimo, penso ovviamente a una possibile partenza. Tuttavia finché sono all’Inter cercherò di dare il massimo - le parole dell'esterno francese al programma 'Football show' di 'BeIn Sports France' - In questi mesi ho avuto diverse offerte - una a quanto pare anche dal Chelsea, ndr - però non ho mai trovato l’accordo e alla fine sono rimasto a Milano". Il futuro di Biabiany potrebbe essere ancora in Italia, magari al Bologna di mister Donadoni che, per il classe '87, "è stato come un padre".

R.A.