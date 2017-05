FOTO - Serie A: Atalanta prima nella classifica 'soldi e successi'. Inter ultima

02/05/2017 12:12

FOTO CLASSIFICA CIES / Il Cies (osservatorio del calcio) ha stilato le classifiche speciali 'Soldi e Successi' dei cinque principali campionati europei. Tenendo presente la graduatoria di quanto speso nelle sessioni di calciomercato 2016-17 e l'attuale piazzamento in classifica, si evince che l'Atalanta è prima ed in fuga con un +10 (che fa dei bergamaschi anche la migliore in tutta Europa alla pari con West Bromwich e Friburgo), seguita da Chievo e Cagliari con +4. Roma e Lazio sono in saldo attivo (+2), mentre Juventus e Napoli occupano invece la stessa posizione ed il Milan è in negativo di un posto. Ultime a parimerito sono invece l'Inter ed il Palermo con un netto -5.

CLASSIFICA SOLDI E SUCCESSI:

1. Atalanta

2. Chievo

2. Cagliari

4. Roma

4. Lazio

4. Crotone

4. Empoli

8. Fiorentina

9. Juventus

9. Napoli

9. Udinese

12. Milan

13. Torino

13. Pescara

13. Sampdoria

16. Genoa

16. Bologna

18. Sassuolo

19. Inter

19. Palermo

M.R.