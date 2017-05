Calciomercato Milan, Kolasinac è definitivamente sfumato: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/05/2017 12:21

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC ARSENAL - Mentre la squadra è concentrata al raggiungimento dell'ultimo posto utile per centrare la qualificazione in Europa League, gli uomini che si occupano del calciomercato Milan cominciano a pianificare la campagna acquisti in vista della prossima stagione. L'obiettivo primario del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è quello di rinnovare il contratto a Gigio Donnarumma e Suso, mentre per Mattia De Sciglio sarà addio: per lui, come evidenziato dalla nostra redazione, Juventus o estero. E proprio la partenza del prodotto del vivaio rossonero, oltre a quelle possibili di Vangioni e Antonelli, costringeranno la dirigenza ad intervenire sulla corsia laterale di sinistra.

Calciomercato Milan, Kolasinac è dell'Arsenal

Uno dei primi nomi accostati al Milan della nuova proprietà è stato Sead Kolasinac. Il terzino bosniaco, a gennaio trattato anche dalla Juventus, è in scadenza di contratto con lo Schalke 04 nel giugno prossimo e rappresenta certamente una pista interessante. Ma non sarà il 23enne nato a Karlsruhe il rinforzo per la corsia mancina: stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore ha già firmato l'accordo che lo legherà all'Arsenal dalla prossima stagione, nonostante le smentite del manager dei 'Gunners' Arsene Wenger. Per cui, la pista Kolasinac è defintivamente sfumata.