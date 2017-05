Calciomercato Napoli, Mertens: "Non dico nulla". Ma le trattative proseguono

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / A ridargli voce, stavolta, non è stato un gol. Dries Mertens si è fermato al palo nella gara di domenica sera contro l'Inter, ma nella vittoria contro i nerazzurri è stato comunque tra i più positivi in campo. Ad incendiare il giorno dopo, però, ci hanno pensato le sue parole sul calciomercato estivo. Anzi, piuttosto le sue non-parole. "Non posso dire nulla sul futuro", ha dichiarato ai media olandesi, ampliando ancor di più le ombre su quello che potrebbe essere il suo domani calcistico al Napoli. Un domani tutto da interpretare, anche perché dalle prestazioni dell'olandese non traspare nulla: scende in campo con regolarità, fa bene insieme ai compagni, è uno dei leader del gruppo ed ora ha anche il placet dell'allenatore. "Se Mertens va via, finisce un ciclo", secondo Sarri. Che alla prossima estate, probabilmente, nemmeno vuole pensarci dopo quanto accaduto un anno fa.

Il calciomercato Napoli nel segno di Mertens: rinnovo o addio?

Il calciomercato Napoli, infatti, potrebbe essere la solita pentola a pressione. Pronta a saltare per la cessione ad effetto. Furono Lavezzi, Cavani, Higuain i predecessori, ora tutti vogliono Mertens, capocannoniere azzurro stagionale e pronto a firmare un contratto importante arrivato ormai ai 30 anni. Le beghe familiari, però, sembrano superate: la moglie Kat, che aveva lasciato la città qualche mese fa, sembra essere tornata stabilmente a Napoli, allentando un po' le pressioni. Ora la decisione sta proprio al belga: il Napoli farà di tutto per convincere Mertens a restare almeno un altro anno, ma dall'altra parte De Laurentiis non vuole più rischiare di perdere un calciatore importante con una clausola troppo bassa. Il giocatore continua a non sbottonarsi, ma sa benissimo che ha davanti un mese decisivo: deve centrare la Champions col Napoli e giocarsi il rinnovo. A suon di gol, ovviamente, come fa da un anno a questa parte.