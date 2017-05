Milan, da Mauri a Simic: il weekend dei giocatori in prestito

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

02/05/2017 12:05

MILAN NEWS PRESTITI / Il Milan è concentrato su un finale di stagione in cui dovrà cercare di conquistare la qualificazione in Europa League. Se l'accesso diretto alla fase a gironi è compromesso, c'è comunque un sesto posto da difendere per poter partecipare alla competizione partendo dal turno preliminare estivo. Un appuntamento un po' scomodo e che può condizionare le scelte del calciomercato rossonero. La campagna acquisti-cessioni sarà effettuata cercando di consegnare a Vincenzo Montella un organico abbastanza completo per l'inizio del raduno. E ci saranno da valutare anche i giocatori attualmente in prestito altrove, di cui ora evidenziamo l'ultimo fine settimana trascorso.

Milan, il weekend dei calciatori in prestito

GABRIEL VASCONCELOS FERREIRA (Cagliari): ennesima panchina per il portiere brasiliano. Nella vittoria casalinga per 1-0 dei sardi contro il Pescara colleziona la settima partita che guarda da bordo campo senza giocare neppure un minuto. Probabile che la situazione proseguirà così fino all'ultima giornata, dato che mister Rastelli ormai gli preferisce Rafael.

JOSE' MAURI (Empoli): dopo aver giocato titolare nella vittoria a San Siro contro il Milan, l'italo-argentino resta a guardare nella sconfitta 1-3 al Castellani contro il Sassuolo. Mister Martusciello non lo conferma e non gli dà neppure un minimo spazio nell'ultimo turno. Stando alle recenti news Milan, l'ex Parma dovrebbe tornare a Milanello per poi partire nuovamente in prestito.

DIEGO LOPEZ (Espanyol): titolare, come sempre, ma prende tre gol in casa nel derby contro il Barcellona. Incolpevole sulle reti subite. Due in particolare, quelle di Luis Suarez, sono autentici regali della difesa.

RODRIGO ELY (Alaves): titolare nella vittoria esterna per 4-1 sul campo del Betis Siviglia. Il difensore italo-brasiliano sta trovando molto spazio in Spagna e si è rilanciato rispetto ai mesi anonimi trascorsi al Milan. Un'esperienza che sicuramente lo sta aiutando a maturare.

JHERSON VERGARA (Arsenal Tula): in campo dal 1' nella sconfitta per 1-0 in casa dell'Ufa. La squadra in cui milita il difensore colombiano è penultima in classifica e ad oggi retrocederebbe direttamente nella seconda divisione russa. Deve cercare di conquistare almeno il playout per poi giocarsi la permanenza nella Premier Liga.

HACHIM MASTOUR (PEC Zwolle): l'Eredivisie riprende nel prossimo fine settimana, ma l'italo-marocchino potrebbe essere non convocato, come successo per quattro volte nelle ultime cinque partite.

STEFAN SIMIC (Mouscron): titolare nella vittoria per 1-0 contro il KSV Roeselare nel playoff della Jupiler Pro League, la Serie A belga.

GIACOMO BERETTA (Carpi): in campo per 63 minuti nello 0-0 sul campo della Ternana. Non riesce a incidere e mister Castori lo sostituisce.

ANDREJ MODIC (Brescia): in panchina nella vittoria per 3-2 a Novara. Il centrocampista bosniaco non vede il campo dal 24 febbraio. Da allora solo panchine e tribune.

DAVIDE DI MOLFETTA (Prato): gioca tutti i 90 minuti nel successo per 1-0 in casa contro la Giana Erminio. L'ex Primavera del Milan ha trovato spazio e continuità in questa stagione. Anche se deve cercare di segnare maggiormente: solo 2 le reti realizzate finora in 38 presenze. Gli assist, invece, sono 6.