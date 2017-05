Monaco-Juventus, Chiellini mette in guardia: "Sono forti e meritano rispetto"

Raffaele Amato

02/05/2017 11:44

MONACO JUVENTUS CHIELLINI / "Saranno due partite difficili". Lo ha detto Giorgio Chiellini alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions League allo 'Stade Louis ii' contro il Monaco: "Al sorteggio c'è chi diceva che sarebbe stato semplice, ma sostenere ciò significa conoscere male le cose di calcio - ha sottolineato a 'France Football il difensore della Juventus - La squadra di Jardim, che seguo da tempo, non molla mai e sta facendo una stagione straordinaria con statistiche da pazzi in Ligue 1 e un percorso superbo proprio in Champions. E' uscito primo dal suo gruppo e ha disputato grandi partite contro il Manchester City, battendo il Borussia a Dortmund nei quarti. Meritano rispetto". Tanti i monegaschi che, secondo i rumors di calciomercato, potrebbero vestire la maglia della Juve nella prossima stagione. Da Bernardo Silva a Fabinho, da Mendy a Bakayoko fino alla 'stella' Mbappé: "Sono tutti giocatori eccellenti - ha evidenziato - i primi due erano presenti anche ai quarti di due anni fa e ormai giocano a grandi livelli".

Juventus, Chiellini: "Mi sento meglio rispetto a due anni fa. Data ritiro? Non ci penso"

Chiellini ha messo da parte gli infortuni tornando ad essere uno degli insostituibili della formazione di Allegri. Attualmente sta vivendo un grande periodo di forma che sicuramente allontana il giorno in cui dovrà appendere le scarpette al chiodo: "Non ho ancora fissato una data per ritirarmi. Mi sento meglio di un paio di anni fa. Deciderò anno su anno, con l'idea di continuare se mi sento al top. Poi mi piacerebbe rimanere nel calcio, ma non da allenatore: troppo stress e troppe cose da gestire fuori dal campo". Il contratto del classe '84 scade nel giugno 2018. Secondo le ultime news Juve raccolte dalla nostra redazione, al momento non ci sono stati incontri tra il suo entourage e il club della famiglia Agnelli per discutere della questione rinnovo, anche se il discorso dovrebbe essere stato rimandato solo al termine della stagione.