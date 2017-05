Inter - Longo torna al gol, si rivede Dimarco: il punto sui prestiti

02/05/2017 11:31

INTER PRESTITI / Torna su Calciomercato.it la rubrica settimanale che offre una panoramica sui principali calciatori ceduti in prestito dall'Inter nelle ultime due sessioni, impegnati nello scorso weekend e all'inizio di questa settimana con la maglia del proprio attuale club. Le news Inter mettono sotto i riflettori Samuele Longo, autore nella B spagnola del suo 13esimo gol stagionale e il terzino Dimarco.

Inter: Longo fa 13, si rivede Dimarco

SERIE A

GIANLUCA CAPRARI (Pescara): novanta minuti da attaccante esterno nel match contro il Cagliari - salito agli onori della cronaca per l'uscita dal campo di Muntari causa cori razzisti nei suoi confronti - che la squadra di Zeman, ormai già retrocessa, ha perso 1-0

FEDERICO DIMARCO (Empoli): entra al 79', con il Sassuolo che ha però già chiuso i conti sul 3-1.

ESTERO

ANDREA RANOCCHIA (Hull City): titolare nel buon punto salvezza conquistato a Southampton.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, al 72', il Malaga realizza il 3-2 prima di chiudere definitivamente il match allo scadere. Ko pesante in proiezione terzo posto.

SAMUELE LONGO (Girona): realizza su rigore il gol del 2-0, quello decisivo per la vittoria contro il Lugo. Si tratta del suo 13esimo centro stagionale nella Segunda division spagnola.

SERIE B

FRANCESCO BARDI (Frosinone): serata tutto sommato tranquilla nel ritorno alla vittoria del Frosinone all'Arechi di Salerno. Allo scadere viene spiazzato da Coda su rigore.

GEORGE PUSCAS (Benevento): mette altra benzina nelle gambe giocando per più di 45 minuti della sfida con l'Avellino vinta 2-1.

FRANCESCO FORTE (Perugia): titolare al centro dell'attacco nella grande, e di misura, vittoria conquistata a Vercelli.

REY MANAJ (Pisa): gioca gli ultimi venti minuti della gara col Bari che poi terminerà 0-0.

GASTON CAMARA (Brescia): entra all'83' dell'incontro in trasferta col Novara vinto 3-2 dalla squadra di Cagni.

BRIGHT GYAMFI (Benevento): subentra a Ceravolo al 75'.

ISAAC DONKOR (Cesena): disputa la ripresa in cui il Cesena fa a fette il Cittadella.



GLI ALTRI: Miangue (Cagliari, non convocato), Palazzi (Pro Vercelli, non convocato), Belloni (Avellino, non convocato), Di Gennaro (Ternana, in panchina), Della Giovanna (Ternana, non convocato).