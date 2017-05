Calciomercato: la Juve non molla Isco, il Milan punta Benzema. Inter, il sogno è Griezmann

Stefano D'Alessio (@SDAlessio)

02/05/2017 11:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Il calciomercato estivo 2017 è ormai alle porte e le big d'Italia iniziano a programmare la prossima stagione calcistica. Con la Juventus sempre più lanciata verso lo Scudetto (e con una Coppa Italia ed una Champions League da conquistare), gli occhi sono puntati sulle mosse che metteranno in atto le due milanesi Milan e Inter (attualmente, rispettivamente al sesto e al settimo posto in classifiac, a 59 e 56 punti) per colmare il gap con i bianconeri già dal prossimo anno. Da Benzema a Griezmann passando per Isco e Keylor Navas e fino ad arrivare a Kovacic e Vrsaljko, i riflettori di calciomercato di Juventus, Milan e Inter sono puntati anche su Real-Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Isco complicato: Tolisso e Emre Can nomi caldi

Una delle priorità del calciomercato Juventus in vista dell'estate è quella di rinforzare la linea mediana: la pista più concreta resta quella che porta a Corentin Tolisso del Lione, in un affare che alla Juventus costerebbe 45 milioni di euro bonus inclusi. Il recente infortunio subito dal giocatore contro l'Angers non sembra aver ridimensionato l'interesse bianconero. L'altra ipotesi calda in casa Juve è Emre Can del Liverpool, che ieri ha stupito tutti con un super gol in rovesciata contro il Watford. Il centrocampista tedesco di origini turche sta trattando il rinnovo di contratto col Liverpool, ma l'intesa tra le parti non è stata ancora raggiunta. Klopp ha dichiarato due settimane fa in merito al futuro di Emre Can: "A oggi non ha veramente senso parlarne. Stiamo trattando, cosa posso dire di più? Al giocatore piace stare qua e a noi piace lui come persona e come calciatore. Fin quando non arriveremo nell'ultimo anno di contratto non ci saranno problemi e a quella scadenza mancano ancora alcuni mesi".

Chi, invece, sembra essere ad un passo dall'annunciare l'accordo raggiunto per il rinnovo del contratto (fino al 2022) è il centrocampista del Real Madrid Isco. Il calciatore spagnolo è stato a lungo un obiettivo di mercato della Juventus e, seppur gli ultimi sviluppi lo portino lontano da Torino, i dirigenti bianconeri lo monitoreranno in campo stasera contro l'Atletico Madrid in Champions League.

Calciomercato Milan, si ripensa a Kovacic. In attacco, sprint Benzema

Il nome di Isco non è stato accostato solo alla Juventus in Serie A: la stella del Real Madrid, infatti, piace anche al Milan, che però alla luce del rinnovo imminente ha deciso di tornare a valutare l'acquisto di Mateo Kovacic. Il centrocampista croato ex Inter è destinato a non partire dal primo minuto contro l'Atletico. In estate, potrebbe cambiare aria e non arrivare a Milano da solo: l'altra grande tentazione rossonera in casa Real Madrid è Karim Benzema. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, l'attaccante francese avrebbe intenzione di lasciare il 'Santiago Bernabeu' ed avrebbe chiesto al suo agente di forzare la mano con la società per arrivare all'addio. Sull'ex Lione sono fortemente in allerta anche i club di Premier League, con Arsenal e Manchester United in pole position.

In casa calciomercato Milan, la priorità in vista dell'estate sarà sciogliere il nodo Donnarumma. Il portiere rossonero dovrà decidere se firmare o meno il nuovo contratto con la società rossonera e la trattativa tra le parti, guidata dall'agente Mino Raiola, non si preannuncia in discesa. Inevitabile, quindi, che in casa Milan si pensi a un'eventuale alternativa: una di queste porta il nome del portiere del Real Madrid Keylor Navas, accostato anche all'Inter per l'eventuale 'dopo Handanovic'.

Calciomercato Inter, sogno Griezmann e tentazione Vrsaljko

Se i tifosi del Milan devono ancora conoscere la potenza economica dei nuovi proprietari cinesi, i supporter interisti hanno già ben chiara la vasta disponibilità finanziaria del gruppo Suning. E sono autorizzati a sognare in grande. Il sogno di calciomercato Inter porta il nome di Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid, ma le recenti news provenienti dall'Inghilterra non lasciano presagire nulla di buono: il Manchester United di José Mourinho, infatti, si prepara a far follie per l'attaccante francese, il cui acquisto potrebbe costare alle casse dei 'Red Devils' - complessivamente - ben 155 milioni di sterline, pari a circa 183 milioni di euro.

Detto delle difficoltà sul fronte Griezmann, certamente più facile sarebbe per l'Inter arrivare a Sime Vrsaljko, terzino ex Sassuolo ora nella rosa dei 'Colchoneros' (è reduce da un infortunio al crociato). Già seguito dai nerazzurri prima del suo approdo in Spagna, potrebbe arrivare a Milano in estate con qualche mese di ritardo (ma occhio alla Juventus).