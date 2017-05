Calciomercato Napoli, Castillejo ancora nel mirino: pronti 20 milioni

02/05/2017 10:54

CALCIOMERCATO NAPOLI CASTILLEJO CALLEJON / Il Napoli di Maurizio Sarri ha un gioco ben consolidato ma, guardando al futuro, è innegabile come servano dei sostituti all'altezza degli attuali titolari. Un giocatore che danni ormai non si ferma è Callejon, che De Laurentiis proverà ad affiancare a un altro spagnolo, Castillejo.

Il classe '95 del Villarreal fa gol a molti e le voci sugli azzurri si rincorrono ormai da settimane. Lo stesso Castillejo ha parlato del Napoli, sottolineando come si tratti di semplici rumors. Stando a quanto riportato da 'As', il Napoli sarebbe davvero pronto a presentare un'offerta concreta al club, col quale non ha ancora discusso del giocatore. Gli osservatori di Giuntoli lo hanno seguito a lungo e, riporta il quotidiano, la valutazione del club partenopeo sarebbe ad oggi di 20 milioni di euro.

Una proposta importante, che potrebbe però non bastare a convincere il Villarreal, che considera il giocatore ancora in fase di crescita, dunque in grado di aumentare ultiormente il proprio valore in un futuro prossimo.

