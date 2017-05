Roma, Giannini è una furia: sotto accusa Spalletti, società e squadra

02/05/2017 10:39

ROMA GIANNINI DERBY SPALLETTI - La sconfitta nel derby contro la Lazio continua a far discutere nell'ambiente Roma. L'ex capitano Giuseppe Giannini è un fiume in piena: "Abbiamo assistito a uno spettacolo ignobile che questa tifoseria non merita - le sue parole a 'Centro Suono Sport' - Mi sono rotto i c... di assistere a figure in campo vergognose, gente che in campo passeggia senza un minimo di orgoglio per la maglia che indossa". Giannini, poi, sposta il mirino su società e tecnico: "Non si può più gestire una società a migliaia di chilometri di distanza, Baldini non può comandare la Roma da Londra, decidendo chi entra e chi esce, chi arriva e chi parte. Spalletti? I fenomeni non esistono, è un buon allenatore. Nulla più".

A.L.