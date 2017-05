INSTAGRAM - Strootman rischia la 'prova tv': "Forse 11 giornate"

02/05/2017 10:34

ROMA LAZIO STROOTMAN INSTAGRAM / Si continua a parlare del derby tra Roma e Lazio, vinto dai biancocelesti per 1-3. Il momentaneo pareggio dei giallorossi è avvenuto con un calcio di rigore siglato da De Rossi, scaturito da una simulazione di Strootman in area. L'arbitro e i suoi assistenti non si sono accorti della totale mancanza di contatto sull'olandese, concedendo il 'penalty'. Strootman però rischia ora la 'prova tv', che potrebbe tenerlo lontano dai campi per qualche giornata. In attesa di una decisione ufficiale, sui social c'è chi si diverte a provocare l'olandese: "Magari te ne danno dieci di giornate". Una frase alla quale il giocatore ha voluto rispondere con tono ironico: "Forse 11".

L.I.