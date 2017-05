Inter, emergenza in difesa contro il Genoa: pronti Medel e Andreolli

02/05/2017 10:00

GENOA INTER MIRANDA MURILLO / Dura sconfitta contro il Napoli a 'San Siro' per l'Inter di Pioli. Il risultato finale indica come gli azzurri abbiano ottenuto i tre punti di misura, grazie al solo gol di Callejon, favorito dall'errore di Nagatomo. In campo si è però vista una palese differenza di gioco, che non ha di certo rasserenato gli animi dei tifosi.

Il Napoli non ha trovato il raddoppio ma più volte ha messo in crisi la retroguardia nerazzurra che, domenica prossima contro il Genoa, sarà in grave emergenza. Murillo ha infatti rimediato un cartellino giallo e, essendo diffidato, dovrà saltare la trasferta di 'Marassi'. Assente inoltre Miranda che, come riportato da 'Premium Sport', è ancora alle prese con un risentimento al retto anteriore della coscia destra. Difficile recuperarlo entro domenica. Pioli andrà dunque verso un duo di centrali composto da Medel e Andreolli, a caccia di punti, dati gli 8 di distanza dall'Atalanta.

L.I.