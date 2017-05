Monaco-Juventus, Mbappé: "Ti alleni ogni giorno per sfidare giocatori come Buffon"

02/05/2017 09:58

MONACO JUVENTUS MBAPPE' BUFFON / Domani sera si svolgerà la prima delle due sfide di Champions League tra Monaco e Juventus. I bianconeri dovranno sfidare uno degli attacchi più imprevedibili della competizione europea, con Mbappé che di certo non farà sconti, provando a dar seguito alla propria ottima stagione.

Intervistato dal sito ufficiale dell'UEFA, Mbappé ha parlato di questa emozionante sfida, che lo vedrà faccia a faccia con Buffon: "E' uno dei migliori portieri al mondo. Un portiere che è riuscito a lasciare il segno nella storia di questo sport. Sono felice di poter giocare contro di lui. Lavori ogni giorno per avere la chance di sfidare calciatori così, quindi vuoi dare il meglio per batterli".

JUVENTUS - "La Juventus è un grande club e tutti conoscono la sua storia, così come i grandi calciatori che sono passati da lì e quelli che ci sono oggi. Ha eliminati il Barcellona ed è tra le favorite per il titolo. Hanno mostrato d'avere le carte in regola per vincere la Coppa, ma anche noi abbiamo tutto ciò che serve. Faremo di tutto per arrivare in finale".

L.I.