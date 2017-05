Calciomercato Inter, pressing del Barcellona per Henrichs

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/05/2017 09:45

CALCIOMERCATO INTER HENRICHS - L'Inter, dopo la sconfitta interna col Napoli, si prepara ad andare all'assalto in queste ultime quattro giornate di campionato all'Europa League, ultimo obiettivo rimasto alla squadra guidata da Stefano Pioli. Nel frattempo, però, gli uomini che si occupano del calciomercato Inter stanno pensando già alla prossima stagione quando avranno a disposizione un budget importante, messo a disposizione di Suning per rivoluzionare la rosa e puntare ad obiettivi di primo livello. E una delle priorità è quella di rinforzare la fascia destra difensiva, vista anche le probabili partenze di Davide Santon e Yuto Nagatomo.

Calciomercato Inter, per Henrichs c'è anche il Barcellona

Tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino dei dirigente nerazzurri c'è quello di Benjamin Henrichs. Il 20enne terzino destro del Bayer Leverkusen è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale e, non a caso, le voci di calciomercato sul suo conto impazzano. In particolare, riporta 'Sport', il Barcellona si starebbe muovendo con decisione sul Nazionale Under 21 della Germania, sotto contratto con le 'Aspirine' fino al 2020 e valutato 20 milioni di euro. Se l'Inter vorrà accaparrarsi il giovane calciatore dovrà fare in fretta, il Barcellona è in pressing su Henrichs.