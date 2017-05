02/05/2017 09:30

CALCIOMERCATO INTER FEJZIC / L'Inter potrebbe pescare in Germania il 'vice Handanovic' per la stagione 2017/2018: secondo quanto riferisce 'Kicker', la società nerazzurra avrebbe effettuato un sondaggio per il portiere bosniaco dell'Eintracht Braunschweig Jasmin Fejzic, in scadenza di contratto a giugno.

S.D.