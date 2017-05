Napoli, Dzemaili: "In città ti dicono cosa non fare. Higuain? Avrei accettato anch'io"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

NAPOLI DZEMAILI HIGUAIN / Negli anni precedenti il Napoli andava molto fiero della propria 'guardia svizzera', vantando in rosa tre Nazionali come Dzemaili, Behrami e Inler. In merito alla propria esperienza in azzurro si è espresso Blerim Dzemaili, oggi in forza al Bologna, intervistato dalla rivista 'zwolf'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Bisogna averne esperienza per capire come funzioni il calcio a Napoli. I napoletani vivono solo per la squadra. Durante una gara come quella contro il Real, non avreste visto una sola macchina in strada. Erano tutti allo stadio o davanti al televisore".

CITTA' - "E' esagerato dire che non si può uscire di casa. Sai che farai più foto con i tifosi ma se non ti piace, non firmi. Forse una stella come Cavani aveva più difficoltà ma io uscivo per una passeggiata o un caffé tutte le volte che volevo. Problemi? Ti dicono cosa evitare, come ad esempio girare con un Rolex, dal momento che c'è gente che non ha un lavoro o soldi".

HIGUAIN - "E' un grande giocatore e vuole vincere. Lo capisco, guardando la cosa dalla sua prospetiva. Il Napoli non è riuscito ad agguantare la Juventus e, a 29 anni, ha deciso così. Una scelta delicata, è un po' come andare al Dortmund dallo Schalke 04. Credo l'avrebbe fatto il 95% dei calciatori, compreso me. La Juve è una delle più forti d'Europa. Se ti vuole, non devi esitare. Anche un tifoso probabilmente farebbe la stessa scelta, dovrebbe provare a immedesimarsi".

Napoli, da Hamsik alla 'guardia svizzera': il pensiero di Dzemaili

I tifosi azzurri ricorderanno di certo le polemiche tra Dzemaili e Inler, date le parole del procuratore di quest'ultimo: "Inizialmente ho avuto qualche problema, poi sono andato avanti. A un certo punto però giocavamo titolari io e Behrami, con Inler in panchina. Il suo procuratore disse che Gokhan non era felice di giocare con noi. Lo conosceo da dieci anni e rimasi deluso. Col tempo però abbiamo messo da parte l'episodio".

CARRIERA - "Dopo un grave infortunio ho continuato. Questo mi rende fiero. Ho firmato con club come Napoli e Galatasaray, giocando la Champions League. Non posso lamentarmi".

HAMSIK - "Miglior compagno? Marek Hamsik. E' unico e fa la differenza. Difficile che sbagli un passaggio e per me è un esempio. Viene prima di Higuain e Cavani, l'ho sempre detto. Mi piacerebbe giocare come lui e, ora al Bologna, ho un ruolo del genere nel mio piccolo".