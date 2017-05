Calciomercato Atletico Madrid, Cerezo 'avvisa' il Barcellona

02/05/2017 09:27

ATLETICO MADRID HERNANDEZ BARCELLONA - Theo Hernandez è da settimane accostato con insistenza al Barcellona che, secondo i media spagnoli, avrebbe già raggiunto un principio di accordo col calciatore, in prestito all'Alaves dall'Atletico Madrid. I catalani sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria, pari a 24 milioni di euro, per il terzino francese, ma il presidente dei castigliani, Enrique Cerezo, è di un'altra idea: "Theo è un nostro calciatore - ha detto alla 'Cadena Ser' - Che io sappia, nessuno si è mosso e, dunque, non possiamo parlare di ipotesi. C'è un codice da seguire per un trasferimento che vale per tutti i club. Quando noi vogliamo un calciatore, parliamo con la società di appartenenza e dopo col giocatore. Noi non abbiamo intenzione di cedere nessun nostro tesserato, però se arriveranno offerte che possano interessare ai nostri giocatori se ne potrà discutere. Ad oggi, però, Theo è un calciatore dell'Atletico Madrid".

A.L.