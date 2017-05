Calciomercato Barcellona, c'è anche Pizzi per la panchina

02/05/2017 09:09

BARCELLONA PIZZI - Continua la caccia della dirigenza del Barcellona al sostituto del partente Luis Enrique. Per la sostituzione del tecnico, i nomi più caldi sono quelli del vice Unzué e di Ernesto Valverde, attuale allenatore dell'Athletic Bilbao. Ma, secondo 'Sport', c'è un altro nome sul taccuino degli uomini mercato catalani: si tratterebbe di Juan Antonio Pizzi, attualmente alla guida della Nazionale del Cile. Per il 48enne argentino si tratterebbe di un ritorno vista l'esperienza da calciatore in Catalogna dal 1996 al 1998.

A.L.