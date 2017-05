Calciomercato Inter, Griezmann-Manchester United: cifra SHOCK

02/05/2017 08:55

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / Uno dei sogni in casa Inter per il calciomercato estivo 2017 è rappresentato dalla stella dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, ma le speranze dei tifosi nerazzurri rischiano concretamente di rimanere solo tali: secondo quanto scrive il 'Daily Mail', infatti, il Manchester United si prepara a far 'follie' per l'attaccante francese. L'eventuale acquisto di Griezmann rischia di costare complessivamente alle casse dei 'Red Devils' ben 155 milioni di sterline, pari a circa 183 milioni di euro.

S.D.