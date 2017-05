Calciomercato Milan, da Kovacic a Pellegrini: lavori in corso a centrocampo

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

02/05/2017 08:25

CALCIOMERCATO MILAN KOVACIC PELLEGRINI ALLAN / In vista della prossima stagione il Milan opererà una vera e propria rivoluzione. Di conseguenza il calciomercato estivo, che avrà inizio poco dopo la fine del campionato, avrà un ruolo fondamentale. Sarà il primo gestito dalla nuova dirigenza, quella capitanata da Li, con Mirabelli e Fassone che dovranno rimboccarsi le maniche, e non poco.

Uno dei reparti che merita particolare attenzione è il centrocampo, nonostante a occupare le prime pagine dei giornali siano gli altisonanti nomi degli attaccanti. Da Benzema a Morata, passando per Aubameyang e non solo. Tanti nomi che distraggono i giocatori in campo, come ribadito in conferenza da Montella. Intanto contro il Crotone è stata sprecata un'altra occasione, non riuscendo a sfruttare al meglio il pari dell'Atalanta contro la Juventus. In campo c'era Mati Fernandez, in prestito come Pasalic. Il futuro di entrambi è alquanto nebuloso, come quello di Sosa e Kucka del resto, le cui prestazioni sono in calo. Due invece che paiono certi della cessione sono Poli e Honda, per un Milan che avrà bisogno di circa 3-4 innesti.

La priorià in tal senso è che siano utili più che mediaticamente appariscenti, anche se di certo Li tenterà di dare da subito una svolta con almeno un paio di nomi altisonanti. E' un Milan che punterà all'Europa e alla lotta al vertice in campionato, di conseguenza un colpo come Kovacic potrebbe dare il giusto segnale. Il talento ex Inter ha solo 22 anni e una carriera ancora davanti. Per lui al Real 1949 minuti, suddivisi in ben cinque competizioni. Zidane non lo vede come un titolare e neanche contro l'Atletico pare destinato a una maglia da titolare. E' sempre difficile dire addio a Madrid ma tornare a Milano potrebbe essere la scelta giusta per la sua carriera.

Calciomercato Milan, Mirabelli sonda anche il fronte serie A

Non soltanto il fronte estero sotto l'attenzione della dirigenza rossonera. Il prossimo calciomercato Milan infatti potrebbe regalare più di un colpo 'made in Italy'. Uno dei nomi più caldi in quest'ultimo periodo è quello di Pellegrini.

La Roma vorrebbe riportarlo a casa ma, date le ottime prestazioni con la maglia del Sassuolo, non mancano le pretendenti. I neroverdi ascolteranno le varie proposte estive, con il procuratore di Pellegrini che ha già ribadito come abbia avuto un confronto con Mirabelli, discutendo anche di qualche giocatore di sua gestione.

Fantasia e talento al servizio di Montella che, data la fisicità del nostro campionato, avrebbe però bisogno anche di un buon mediano. In tal senso lo sguardo potrebbe posarsi su Allan del Napoli. Il mastino di Sarri sa come mordere le caviglie degli avversari, mostrando all'occorrenza anche dei buoni piedi. In azzurro gioca meno di quanto sperasse, con questa seconda stagione che ha visto aumentare la concorrenza a centrocampo. In molti attendono l'esplosione di Rog, che il prossimo anno potrebbe trovare ancor più spazio e, con Diawara, Zielinski, Hamsik e Jorginho, le chance di un ruolo da titolare si assottiglierebbero decisamente.