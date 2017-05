Calciomercato Roma, pronta la rivoluzione: solo in 5 sono 'sicuri' del posto!

02/05/2017 08:35

CALCIOMERCATO ROMA / Tempo di valutazioni in casa Roma, dopo il pesante ko subito nel derby contro la Lazio che rischia di pregiudicare la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League (attraverso il secondo posto in classifica). Le prossime quattro partite di campionato (le ultime della stagione) contro Milan, Juventus, Chievo e Genoa decideranno le linee guida del calciomercato Roma, nonché le sorti di molti calciatori.

Secondo quanto riferisce 'Sky', solo cinque calciatori dell'attuale rosa giallorossa sono 'sicuri' della conferma in vista della stagione 2017/2018: si tratta di Alisson, Fazio, Strootman, Florenzi e De Rossi, sempre che il numero 16 accetti la proposta romanista (prolungamento annuale con opzione per una seconda stagione a 3 milioni di euro all'anno più bonus fino a sfiorare una cifra complessiva di 4 milioni di euro) per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno.

Ovviamente, questo non significa che tutti gli altri calciatori non menzionati saranno ceduti nel calciomercato estivo 2017, ma la dirigenza della Roma prenderà in considerazione - caso per caso - tutte le offerte che arriveranno a Trigoria, comprese quelle per Radja Nainggolan ed Edin Dzeko, due delle note più liete di questa stagione 2016/2017 vissuta tra alti e bassi dalla formazione allenata da Luciano Spalletti.

Calciomercato Roma, gli obiettivi del nuovo corso Monchi

Il derby perso contro la Lazio è stato il battesimo di fuoco del nuovo direttore sportivo della Roma Monchi. Spetterà a lui guidare il nuovo corso giallorosso ed il dirigente spagnolo ha già dettato le linee guida al momento dell'annuncio ufficiale del suo approdo nella Capitale (prima della stracittadina contro i 'cugini' biancocelesti): "L'obiettivo è cercare di consolidare la Roma non soltanto ai vertici del calcio italiano, dove già si trova, ma anche nella élite del calcio europeo. È stato l'interesse mostrato dal club e la determinazione nel volermi qui. E poi il club in quanto tale: un club che a mio avviso si adatta perfettamente al mio modo di lavorare. Un club che vuole crescere, ambizioso e che vuole lottare per traguardi importanti, una città magnifica, una tifoseria molto importante. Credo che ci siano tutti i presupposti per poter lavorare bene".

S.D.