Calciomercato Roma, agente Ascacibar conferma: "Offerte da Italia e Germania"

02/05/2017 08:04

CALCIOMERCATO ROMA ASCACIBAR / Uno dei nomi caldi sul taccuino di Monchi per il mercato estivo della Roma è quello di Santiago Ascacibar, centrocampista dell'Estudiantes classe 1997 già ribattezzato in Patria l'erede naturale di Javier Mascherano nella Seleccion.

Il suo agente, Facundo Fraga, ha dichiarato a fine marzo in esclusiva a Calciomercato.it: "Ascacibar è un profilo completo, sia in fase di interdizione, sia in fase di costruzione. Ci sono stati contatti con diverse squadre della Serie A". Nelle scorse ore, il procuratore ha ribadito il concetto ai microfoni di 'Estadio Deportivo': "In Spagna abbiamo parlato con la Real Sociedad e niente più. Ci sono offerte dall’Italia e dalla Germania, le stiamo analizzando. Cessione? E’ quello che stiamo cercando, arriverà questa estate“.

S.D.