Calciomercato Juventus, Emre Can 'incanta' sotto gli occhi bianconeri

02/05/2017 07:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / La Juventus, a caccia di rinforzi a centrocampo in vista dell'ormai imminente calciomercato estivo 2017, monitora con attenzione in casa Liverpool la situazione di Emre Can.

Il calciatore classe 1994, che nelle scorse ore contro il Watford ha realizzato un super gol in rovesciata decisivo ai fini del risultato, sta trattando con la dirigenza dei 'Reds' il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2018, ma l'accordo non è stato ancora raggiunto. E la Juve è pronta ad approfittarne.

L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, circa due settimane fa, ha dichiarato a proposito del futuro di Emre Can: "A oggi non ha veramente senso parlarne. Stiamo trattando, cosa posso dire di più? Al giocatore piace stare qua e a noi piace lui come persona e come calciatore. Fin quando non arriveremo nell'ultimo anno di contratto non ci saranno problemi e quella scadenza mancano ancora alcuni mesi".

Calciomercato Juventus, non solo Emre Can: tutti gli obiettivi a centrocampo

Emre Can non è l'unico nome 'caldo' del calciomercato Juventus: Marotta e Paratici, infatti, hanno una lunga lista di obiettivi in vista dell'estate. Il recente infortunio (apparentemente meno grave di quanto ipotizzato in un primo momento dopo l'uscita dal campo in barella contro l'Angers) non cambia i piani della Juventus su Corentin Tolisso del Lione, valutato 45 milioni di euro bonus inclusi. Tra i calciatori nel mirino del club bianconero spiccano poi i nomi di Milinkovic-Savic della Lazio e Lorenzo Pellegrini del Sassuolo.

Il sogno è rappresentato, infine, da Marco Verratti del Paris Saint-Germain. Il suo agente, nelle scorse ore, ha dichiarato: "Non mi sento di dire nulla, sono state dette tante cose sbagliate. Voglio lasciare le cose in serenità, il momento del Psg non è dei più felici. Chiederemo un incontro con la società per discutere del futuro di Marco. La società ha detto che Marco non parte, dobbiamo rispettare i doveri della società. Dopo la finale di Coppa di Francia faremo comunque il punto della situazione".

S.D.